BM: "Gazze'de Sığınaklar Aşırı Kalabalıklaştı"

Birleşmiş Milletler, Gazze'de sığınakların aşırı kalabalıklaştığı konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM: "Gazze'de Sığınaklar Aşırı Kalabalıklaştı"
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Gazze'de yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştığını aktaran Dujarric, bunlardan 629 bininin, acil durum için belirlenen yaklaşık 155 sığınakta kaldığını kaydetti.

Dujarric, "Sığınıkların aşırı kalabalıklaşması endişe yaratıyor. Sığınaklar normal kapasitelerinin 2,7 kat üzerinde çalışıyor." dedi.

BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) güneyde su taşımak için rezervlerinden yakıt aktardığını bildiren Dujarric, "Söz konusu tesislerde de yakıt tükenmek üzere." uyarısını yaptı.

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# israil # gazze
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