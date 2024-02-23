Çin'den Uluslararası Adalet Divanı'nda tarihi Filistin konuşması!

"Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dâhil güç kullanma hakkı vardır." Bu önemli açıklamayı Çin'in Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi bir ülkeden böyle bir açıklama gelmesi dikkat çekti. Zira ABD, İsrail'in eylemlerini terörle mücadele adı altında haklı göstermeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Çin'in Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin, Uluslararası Adalet Divanı'nda tarihi bir konuşma yaptı. İsrail'in soykırımcı olarak yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava Hollanda'nın Lahey kentinde devam ediyor. Duruşmada Çin adına Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin söz aldı. Ma, İsrail'in uzun süreli işgaliyle kendi kaderini tayin hakkından mahrum bıraktığı Filistin'in, yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dâhil güç kullanma hakkı bulunduğunu vurguladı.

Çinli yetkili, Filistin'in 1988 yılında devlet olarak bağımsızlığını ilan ettiğini ve bu statünün 130'dan fazla ülke tarafından tanındığını hatırlattı. Ma şöyle konuştu:

"Filistin halkı, BM belgelerinde açıkça belirtildiği gibi yabancı işgali altındaki bir halktır. Bu bakımdan kendi kaderini tayin hakkına tamamıyla sahip bir topluluktur. Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dâhil güç kullanma hakkı vardır. Kendi kaderini tayin hakkı için silahlı mücadele, terörist eylemlerden farklıdır."

Çin Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Şinmin'in bu konuşması son derece önemli. Çünkü Başta ABD olmak üzere Batılı devletler İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları terörle mücadele adı altında haklı göstermeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Çin adına konuşan Ma Şinmin ise açık bir şekilde Filistin silahlı mücadelesinin bir terörist eylem olmadığını ifade etti. Lahey de Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı da 26 Şubat'ta bir sunum yapacak.