Filistin Ankara Büyükelçisi'nden Ulusal Kanal'a Özel Açıklamalar! Saldırıları ve Son Durumu Anlattı

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz'e özel açıklamalarda bulundu. "Bugün 13'üncü gün ve gün geçtikçe daha zalimce, daha güçlü bir şekilde saldırıyorlar. İsrail, başta Amerika ve Batı ülkelerinin desteğini alıyor. Bu da onların katliamlara devam etmelerini sağlıyor." diyen Büyükelçi, İsrail'in saldırılarına karşı kararlı mesajlar verdi, direnen Filistin halkına selam gönderdi.

- Gazze'dekiler insanlık dışı bir durum yaşıyorlar. Hiç elektrik, su yok ve altyapı tamamen mahvoldu. Diyorlar ki 'karadan hücum olacak.' Bu, durumu daha kötü, daha berbat bir hale getirecektir. Ancak milletimiz yücedir, 75 senedir bunlarla savaşıyoruz. Bunu da aşacağız.

Yardımlara İsrail Engeli!

İsrail'in son saldırıları sonrası ilk açıklamayı Ulusal Kanal'a yapan Büyükelçi, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

- Mısır 'kapılar kapanmadı' diyor ve İsrail beş defa bombaladığı için orası kullanım dışı kalmıştır. Birçok ülkenin gönderdiği ve özellikle Türkiye'nin gönderdiği yardımlar Mısır'ın Ariş kentinde bekliyor. İsrail yardımların girmesine izin vermiyor. İsrail insanları daha zor duruma düşürerek göçe zorlamayı amaçlıyor, adeti böyledir. Bütün dünyadan insani yardımların bölgeye ulaşması için girişimde bulunmasını, siyasi çözüm ve Filistin devletinin sınırlarının tanınması için girişimde bulunmasını bekliyoruz.

Filistin'in Türkiye'den Beklentisi!

İsrail'in son saldırısı sonrası Türkiye de ayağa kalktı. Büyükelçi vatandaşların eylemlerine ilişkin de konuştu. Filistin Büyükelçisi Mustafa, Filistin'in Türkiye ve bölge ülkelerinden beklentilerini anlattı.

- Türkiye'nin desteğini çok takdir ediyoruz. Türkiye hiçbir zaman desteğini esirgemiyor ve bütün ülkelerle çözüm bulmaya çalışıyor. Aynı şekilde Rusya, Çin ve İran gibi ülkeler de. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan'ın bakanlığında özdaşlarıyla, uluslararası toplumla sürekli iletişim halinde olması, ateşkes ve kanın durması çabaları en önemli noktalardan biri. Ve uluslararası toplumla birlikte bu savaşa bir çözüm bulma çabaları. Eğer bu durum siyasi olarak çözülmezse, çatışmalar iki ya da üç ay sonra tekrar geri dönecektir. Ateşkes süresinden sonra siyasi olarak bu işin çözülmesi gerekiyor.

Batı medyasının Filistin'e yapılan saldırıları meşrulaştırma çabalarına da yanıt verdi Büyükelçi.

- Her zamanki gibi İsrail her konuda yalan söylüyor. Avrupa ve Batı ülkeleri İsrail'e inanıp, sanki Filistinliler suçluymuş gibi davranıyor. Şimdi de 'hastaneyi vuran İsrail füzesi değil Filistin füzesidir.' diyorlar. Hem bizi öldürüyorlar hem de suçu bize atıyorlar.

Filistin Direnişçilerine Mesaj!

Dr. Faed Mustafa, İsrail'in saldırılarına karşı mücadeleye devam eden Filistin'deki direnişçilere de Ulusal Kanal ekranlarından mesaj gönderdi.