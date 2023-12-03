Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler Açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
World Population Review dünyadaki en misafirperver ülkeler listesini açıkladı Buna göre Türkiye kaçını sırada yer alıyor? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...
Dünyadaki en misafirperver ülkeler World Population Review'e göre belli oldu. Sıralamada yer alan ülkeler dikkat çekti. Türkiye'nin misafirperverlik düzeyi ise görenler epey şaşırttı. World Population Review'in tartışmalı listesine göre Portekiz dünyanın en misafirperver ülkesi oldu. İşte listesinin devamı...
Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler
Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler listesinde şu ülkeler yer alıyor;
1. Portekiz
2. Tayvan
3. Meksika
4. Kamboçya
5. Bahreyn
6. Kosta Rika
7. Umman
8. Kolombiya
9. Vietnam
10. Kanada
29. Türkiye