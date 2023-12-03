Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler Açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

Dünyadaki en misafirperver ülkeler World Population Review'e göre belli oldu. Sıralamada yer alan ülkeler dikkat çekti. Türkiye'nin misafirperverlik düzeyi ise görenler epey şaşırttı. World Population Review'in tartışmalı listesine göre Portekiz dünyanın en misafirperver ülkesi oldu. İşte listesinin devamı...

Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler

Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler listesinde şu ülkeler yer alıyor;

1. Portekiz

2. Tayvan

3. Meksika

4. Kamboçya

5. Bahreyn

6. Kosta Rika

7. Umman

8. Kolombiya

9. Vietnam

10. Kanada

29. Türkiye