Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler Açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

World Population Review dünyadaki en misafirperver ülkeler listesini açıkladı Buna göre Türkiye kaçını sırada yer alıyor? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...

Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler Açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler Açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
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Dünyadaki en misafirperver ülkeler World Population Review'e göre belli oldu. Sıralamada yer alan ülkeler dikkat çekti. Türkiye'nin misafirperverlik düzeyi ise görenler epey şaşırttı. World Population Review'in tartışmalı listesine göre Portekiz dünyanın en misafirperver ülkesi oldu. İşte listesinin devamı...

Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler

Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler listesinde şu ülkeler yer alıyor;

Dünyadaki En Misafirperver Ülkeler

1. Portekiz

2. Tayvan

3. Meksika

4. Kamboçya

5. Bahreyn

6. Kosta Rika

7. Umman

8. Kolombiya

9. Vietnam

10. Kanada

29. Türkiye

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