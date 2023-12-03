Peugeot Fiyatları Dibi Gördü! İşte Kasım Ayı Peugeot Fiyatları

Peugeot Türkiye, aralık ayındaki binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok özel kredi fırsatlarını müşterilerine sunuyor. İşte Peugeot'un indirimli aralık ayı fiyatları...

Peugeot Fiyatları Dibi Gördü! İşte Kasım Ayı Peugeot Fiyatları
Peugeot Fiyatları Dibi Gördü! İşte Kasım Ayı Peugeot Fiyatları
Son Güncelleme:

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, aralık ayındaki özgün tasarımları, binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor. Aralık ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor. Kasım ayı Peugeot fiyatları ayrıntıda bulunuyor.

PEUGEOT BU AY ÇOK UCUZ

Peugeot bu ay çok ucuz!

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, "Göz Alıcı" SUV tasarımıyla yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.

Tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

PEUGEOT ARALIK AYI İNDİRİMLİ FİYATLARI

PEUGEOT KASIM AYI İNDİRİMLİ FİYATLARI

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1,5 litre BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, yenilenen tasarımı ve iç mekan özellikleriyle birlikte sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi yeni 508, 220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

PEUGEOT'DAN TİCARİ ARAÇLARDA AVANTAJLI YIL SONU FIRSATLARI

PEUGEOT'DAN TİCARİ ARAÇLARDA AVANTAJLI YIL SONU FIRSATLARI

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Çinli Otomobil Devi Türkiye'deÇinli Otomobil Devi Türkiye'deEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Peugeot
Çok Okunanlar
Marmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı!
Marmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı!
Interpol Tarafından Aranıyordu İstanbul'da Yakalandı! Thieves in Law Suç Örgütü Yöneticisi Yakayı El
Interpol Tarafından Aranıyordu İstanbul'da Yakalandı! Thieves in Law Suç Örgütü Yöneticisi Yakayı El
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Tepki!
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Tepki!
İsrail Gazze'ye Saldırmaya Devam Ediyor!
İsrail Gazze'ye Saldırmaya Devam Ediyor!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kırgızistan'da!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kırgızistan'da!
Öne Çıkanlar İşçilerin direnişi sürüyor: Hakları için 13 gündür grevdeler! - İlyas Gümrükçü İşçilerin direnişi sürüyor: Hakları için 13 gündür grevdeler! - İlyas Gümrükçü Dikkat, Yumurtanız Böyleyse Asla Yemeyin! Protein Alacağım Derken... Dikkat, Yumurtanız Böyleyse Asla Yemeyin! Protein Alacağım Derken...