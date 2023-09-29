Çinli Otomobil Devi Türkiye'de

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil ve batarya üreticisi BYD, Türkiye pazarına giriş yaptı. 28 yıl önce batarya üreticiliği ile başlanan serüvende son durumu BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun anlattı.



Çinli otomobil devi pazara, ALJ Türkiye distirübütörlüğünde girdi. BYD, Atto 3, Tang(tang), Han (han), Dolphın (dolfin) ve Seal (siyıl) modellerinin bataryasını ve parçalarını kendi üretiyor. Tasarımları ve teknik özellikler ise göz dolduruyor. Şehir dışında 420 km, şehir içinde ise 565 km menzile sahip olan ATTO 3 elektrikli otomobil kasım ayında piyasaya sürülecek.