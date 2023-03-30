Dünya'daki ilginç 7 Ramazan geleneği

2- ENDONEZYA

Endonezyalı Müslümanlar, köklü bir Ramazan geleneği ile ruhlarını ve bedenlerini arındırmaya çalışıyor.

Arınmak anlamına gelen ve "Padusan" isimi verilen bir gelenek bağlamında Endonezyalı Müslümanlar, hem ruhen hem de bedenen sembolik bir arınma yaşayabilmek için Ramazan ayının başlangıcında göllerde, nehirlerde ve denizlerde yıkanıyor.