Dünya'daki ilginç 7 Ramazan geleneği
Müslümanlar için önemli olan Ramazan ayı, geçtiğimiz günlerde başladı. Her biri kendine has geleneklere sahip olan Müslüman toplulukları, Ramazan ayını da oldukça farklı karşılıyor. İşte Dünya'daki ilginç 7 Ramazan geleneği...
1- MISIR
Mısır, Ramazan ayının en renkli geçtiği ülkelerin başında geliyor. Fanus adındaki fenerler ve renkli kağıtlardan yapılan süslemeler geliyor.
Mısırlılar, Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte evlerini, dükkânlarını, sokakları caddeleri ve meydanları rengarenk fenerlerle, göz alıcı süslemelerle donatıyor.
2- ENDONEZYA
Endonezyalı Müslümanlar, köklü bir Ramazan geleneği ile ruhlarını ve bedenlerini arındırmaya çalışıyor.
Arınmak anlamına gelen ve "Padusan" isimi verilen bir gelenek bağlamında Endonezyalı Müslümanlar, hem ruhen hem de bedenen sembolik bir arınma yaşayabilmek için Ramazan ayının başlangıcında göllerde, nehirlerde ve denizlerde yıkanıyor.
3- ÖZBEKİSTAN
Özbekistan’da, iftar sofralarında ise çay geleneği sürdürülüyor. Özbek Müslümanlar, iftar sofralarında oruçlarını su veya hurma yerine, geleneksel fincanlarda servis ettikleri bir çay ile açıyorlar.
4- HİNDİSTAN
Hindistan’daki en köklü Ramazan geleneklerinden biri ise "Seheriwalas" adıyla biliniyor. Bu gelenekte, Hindistan’daki Babür İmparatorluğu döneminden beri uygulandığı düşünülen Seheriwalas geleneğinde "seheriwala" ismi verilen kişiler, uykudaki Müslümanlara çeşitli kasideler okuyarak sahur vaktinin geldiğini hatırlatıyor.