En uzun ve en kısa oruç tutan ülkeler hangileri?
Müslümanlar için önemli bir yere sahip Ramazan ayı başlıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanlar için oruç tutma süreleri, yaşadığı coğrafyaya göre değişmekte. İşte ülkelere göre en uzun ve en kısa oruç tutma süreleri...
Ramazan ayında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlar, ibadetlerini yaşadığı yerin saatlerine göre yerine getiririyor. Oruç tutma süreleri de yarımküre ve enlemlere göre farklılık göstermektedir.
Türkiye'de ilk imsak saat 04.33'te Iğdır'da, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saati 05.43'te Çanakkale'de, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.
İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47'şer dakikayla en kısa oruç tutulacak.
RAMAZANIN İLK GÜNÜ EN UZUN ORUÇ GRÖNLAND'DA
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesindeki verilerine göre, ramazanın ilk günü en uzun oruç tutma süresi 15 saat 21 dakika ile Grönland'ın Nuuk ve 15 saat 16 dakika İzlanda'nın Reykjavik kentinde olacak. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Müslümanlar, 15 saat 1 dakika oruçlu olacak.
İsveç'in Stockholm kentinde 14 saat 56 dakika ve İskoçya'nın Glasgow kentinde de 14 saat 38 dakika oruç tutulacak.
Kuzey ülkelerinden İsveç'te toplam oruç süresi 13 saat civarında olacak.
Ramazanın en uzun gününde oruç süreleri diğer kentlerde ortalama şu şekilde olacak:
Hollanda'nın Amsterdam, Polonya'nın Varşova, İngiltere'nin Londra, Kazakistan'ın Astana ve Belçika’nın Brüksel, Fransa'nın Paris, İsviçre'nin Zürih, Romanya'nın Bükreş, Kanada'nın Ottowa, Bulgaristan'ın Sofya, İtalya'nın Roma, İspanya'nın Madrid, Bosna-Hersek'in Saraybosna şehirlerinde yaklaşık 14 saat dolayında oruç tutulacak.