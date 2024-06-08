Ekonomist Latifoğlu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın "BRICS'e girmek istiyoruz" sözlerini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin'de katıldığı toplantıda Türkiye'nin BRICS'e girmek istediği basında yer aldı. Peki, BRICS üyeliği Türkiye'ye ne kazandırır? Ekonomist Serhat Latifoğlu değerlendirdi.
Türkiye'nin katılımıyla BRICS çok önemli ivme kazanacak ve Türkiye'ye de çok büyük bir katkı sağlayacak.
Türkiye'nin BRICS üyeliği konusu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretiyle yeniden gündeme geldi. Fidan, Çin'de katıldığı toplantıda "BRICS'e girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ekonomist Serhat Latifoğlu bu soruya Ulusal Kanal yayınında yanıt verdi. Latifoğlu'na göre BRICS ülkeleri dünya ticaretinde büyük bir hacim yakalamış durumda.
BRICS üyeliği Türkiye'ye farklı ve yoğun nüfusa sahip bir pazar yaratabilir. Bu, Türkiye'nin ekonomide Batı hegomonyasından da kurtulması demek.
Türkiye'nin ekonomide Batı'ya bağımlılığını yok etmek için de BRICS iyi bir fırsat. Zira BRICS üyesi ülkelerin serveti 40 trilyon doların üzerinde.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi