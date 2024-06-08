Ekonomist Latifoğlu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın "BRICS'e girmek istiyoruz" sözlerini değerlendirdi

Türkiye'nin katılımıyla BRICS çok önemli ivme kazanacak ve Türkiye'ye de çok büyük bir katkı sağlayacak.

Türkiye'nin BRICS üyeliği konusu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretiyle yeniden gündeme geldi. Fidan, Çin'de katıldığı toplantıda "BRICS'e girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Serhat Latifoğlu bu soruya Ulusal Kanal yayınında yanıt verdi. Latifoğlu'na göre BRICS ülkeleri dünya ticaretinde büyük bir hacim yakalamış durumda.

BRICS üyeliği Türkiye'ye farklı ve yoğun nüfusa sahip bir pazar yaratabilir. Bu, Türkiye'nin ekonomide Batı hegomonyasından da kurtulması demek.

Türkiye'nin ekonomide Batı'ya bağımlılığını yok etmek için de BRICS iyi bir fırsat. Zira BRICS üyesi ülkelerin serveti 40 trilyon doların üzerinde.



