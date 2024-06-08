Ulusal Kanal programcılarından Profesör Doktor Osman Şadi Yenen 74 yaşında hayatını kaybetti

Toplumcu tıp anlayışının temsilcisi, aydınlanma mücadelesinin önderlerinden, Ulusal Kanal programcısı Prof. Dr. Osman Şadi Yenen hayatını kaybetti.



1950 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Şadi Yenen, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde stajını tamamlayan Yenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemi ve kuruluşlarında pratisyen hekim olarak çalıştı.

GATA’da Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayan Yenen, çeşitli askeri hastanelerde de yine uzman hekim olarak çalıştı.

Tabip Albay rütbesiyle emekli olan Yenen, 1977'de Profesör kadrosuyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görev aldı.

2003 yılında yine Türk Silahlı Kuvvetleri Vakıflarının ortak olduğu,Türk Tıpsan Şirketinin kuruluşunda Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK’nin iki dönem Genel sekreterliğini ve 1997 iki dönem de Başkanlığını yaptı.

Prof. Dr. Yenen, 2007-2017 yılları arasında Ulusal Kanal televizyonunda her hafta Pazar günleri yayınlanan Bilim ve Toplum programını Prof. Dr. Kürşat YILDIZ ile birlikte hazırlayıp sundu.



Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi bulunan Prof. Dr. Osman Şadi Yenen 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.



