Ulusal Kanal programcılarından Profesör Doktor Osman Şadi Yenen 74 yaşında hayatını kaybetti

Ulusal Kanal programcılarından Profesör Doktor Osman Şadi Yenen 74 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği'nin "Kutup Yıldızı" ödülüne sahip Şadi Yenen, toplumcu tıp anlayışının ve bilim ve aydınlanma mücadelesinin temsilcisiydi.

Editör: Oğuz Polatbilek

Toplumcu tıp anlayışının temsilcisi, aydınlanma mücadelesinin önderlerinden, Ulusal Kanal programcısı Prof. Dr. Osman Şadi Yenen hayatını kaybetti.

1950 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Şadi Yenen, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde stajını tamamlayan Yenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemi ve kuruluşlarında pratisyen hekim olarak çalıştı.

GATA’da Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayan Yenen, çeşitli askeri hastanelerde de yine uzman hekim olarak çalıştı.

Tabip Albay rütbesiyle emekli olan Yenen, 1977'de Profesör kadrosuyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görev aldı.

2003 yılında yine Türk Silahlı Kuvvetleri Vakıflarının ortak olduğu,Türk Tıpsan Şirketinin kuruluşunda Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK’nin iki dönem Genel sekreterliğini ve 1997 iki dönem de Başkanlığını yaptı.

Prof. Dr. Yenen, 2007-2017 yılları arasında Ulusal Kanal televizyonunda her hafta Pazar günleri yayınlanan Bilim ve Toplum programını Prof. Dr. Kürşat YILDIZ ile birlikte hazırlayıp sundu.

Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi bulunan Prof. Dr. Osman Şadi Yenen 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk ve İranlı firmalar iş birliğini geliştiriyorTürk ve İranlı firmalar iş birliğini geliştiriyorDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Osman Şadi Yenen # ulusal kanal # tıp fakültesi
Çok Okunanlar
Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu açıklandı!
Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu açıklandı!
İslam Memiş uyardı! "Altında tufan yaklaşıyor"
İslam Memiş uyardı! "Altında tufan yaklaşıyor"
Üniversite adayları dikkat! En iyi üniversiteler açıklandı: İşte en iyi 20 üniversite
Üniversite adayları dikkat! En iyi üniversiteler açıklandı: İşte en iyi 20 üniversite
Harvard Üniversitesi açıkladı: "Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir"
Harvard Üniversitesi açıkladı: "Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir"
Gelecek hafta hava durumu nasıl olacak?
Gelecek hafta hava durumu nasıl olacak?
Öne Çıkanlar İsrail Gazze'de yeni saldırı başlattı Hamas dünyaya acil çağrıda bulundu! İsrail Gazze'de yeni saldırı başlattı Hamas dünyaya acil çağrıda bulundu! Fenerbahçe Kongresinde ilk gün geride kaldı! Bugün neler oldu? Fenerbahçe Kongresinde ilk gün geride kaldı! Bugün neler oldu?