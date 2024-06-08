Türk ve İranlı firmalar iş birliğini geliştiriyor

Fuarda start-up'lar ve teknoloji şirketleri alanında 30'un üzerinde bilimsel ve teknolojik etkinlik yapabilen birçok sanayi sahibi ve yatırımcı, teknoloji ve bilgi tabanlı şirketlerin son başarıları hakkında bilgi sahibi oldu. İranlı ve yabancı yetkililerin katılımıyla düzenlenen bu fuarın en önemli etkinliklerinden biri, robotik ve tıp alanında bilgiye dayalı üç yeni ürünün tanıtılmasıydı.

13 yıldır aralıksız devam eden ve dünyanın dört bir yanından 70 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Inotex fuarını düzenlemenin en önemli amaçlarından biri girişimcilerin başarılarını sunarak finansal kaynak sağlamak ve pazara girmenin doğru yolunu bulmak.

TÜRKİYE’YE ÖZEL İLGİ

İran Tıbbi Ekipman Fonu Genel Müdürü Hüseyin Selmani, fuar hakkında Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı. Selmani, “İran Health Fuarı, her yıl birçok tanınmış şirketin katıldığı İran tıbbi ekipman sektörünün en büyük etkinliğidir. Bu yıl yabancı şirketlerin yanı sıra 200'den fazla yabancı tüccarı fuara davet ettik; amacımız bu sektördeki ihracatı artırmaktı. Bu yıl Türkiye'den tüccarların da fuara davet edildiğini ve İran'ın tıbbi ekipman potansiyelini ziyaret edip İranlı taraflarla görüşmeler yaparak kendi toplantılarını düzenlediklerini söyleyebilirim. Bugün İran ve Türkiye, tıbbi ekipman alanında birçok işbirliğine sahiptir ve en yeni olanı İranlı fabrikaların bu ülkeye taşınması ve Türk şirketler adı altında tıbbi ekipman üretimi yapılmasıdır. Yani aslında teknoloji transferini bu ülkeye gerçekleştiriyoruz.” dedi.