Baykar'dan bir ilk daha: Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı arasında yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğindeki "İhracatın Şampiyonları" ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Savunma ve havacılık sanayi sektöründe ihracat şampiyonu olan Baykar, Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından da biri oldu. Baykar'ın ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haluk Bayraktar'a takdim edildi.

Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki açıklamasında, Baykar'ın Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri olduğunu, son 3 yıldır ise savunma ve havacılık sektöründe açık ara ihracat lideri olduklarını belirtti.

Yüksek teknolojiye sahip SİHA'lar alanında ise dünyanın en çok ülkesine ihracat gerçekleştiren firma olduklarını aktaran Bayraktar, "Türkiye ihracat tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık firması ilk 10 ihracatçı arasına girdi. Peki, İHA teknolojisi alanında bir girişim olarak yola çıkan Baykar, bu başarıya nasıl ulaştı? 2000'li yılların başında 6 kilogramlık bir uçak olan Bayraktar Mini İHA ile yola çıktık. 7 yıl boyunca AR-GE yatırımı yaptık. Bu 7 yılda bir kuruş dahi gelir kazanmadık." değerlendirmesinde bulundu.