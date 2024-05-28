"Esad PKK/PYD ile görüşecek" yalanı! O iddialar ile ilgili açıklama geldi

Suriye hükümeti, son dönemde "Esad, PYD ile diyalog başlatacak" haberlerini, "Suriye, yalnızca Fırat'ın doğusunun Suriye Hükûmeti’ne tam iadesini kabul edecektir." sözleriyle yalanladı.

Independent Arapça’nın haberine göre BAAS Partisi, 4 Mayıs’ta Şam’da bir toplantı yaptı. Kapalı toplantıya BAAS Partisi Genel Sekreteri olarak Beşar Esad liderlik etti.

Gazetenin bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Esad’ın Kuzey ve Doğu Suriye'deki toprakları işgal eden PKK/PYD ile diyalog başlatacağı iddia edildi. Ancak Suriyeli yetkililer, Esad’a atfedilen konuşmaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aydınlık Gazetesine konuşan Suriye Ulusal Uzlaşma Komitesi Resmi Sözcüsü Ömer Rahmon iddiaları yalanladı. Ömer Rahmon, "Suriye, yalnızca Fırat'ın doğusunun Suriye Hükûmeti’ne tam iadesini kabul edecektir. Bunun dışındaki tüm haberler yanlıştır. Diyalog, Suriye’nin birliği ve merkezileşmesi çatısı altında olmalıdır. Suriye'nin birliğini ve yönetimin merkezileşmesini etkileyen her türlü diyalog reddedilmektedir." dedi.