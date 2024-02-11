Gazze'de can kaybı 28 bin 176 oldu!

İsrail'in 128 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, ölen kişi sayısının 28 bin 176'ya, yaralanan kişi sayısının ise 67 bin 784'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze'de can kaybı 28 bin 176 oldu!
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 128 gündür büyük bir insanlık dramı yaşanırken, İsrail'in insanlık dışı saldırılarında ölen ve yaralananların sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının Facebook hesabından bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 28 bin 176'ya yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 173 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 784'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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