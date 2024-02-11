ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni gelişme! 15 günlük yasal süre doldu

ABD yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili 26 Ocak'ta Kongreye resmi bildirim göndermişti. Resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme ve itiraz süreci dün itibarıyla tamamlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi bildiriminin ardından başlayan süreçte sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme geldi. Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

SATIŞ SÜRECİNİN BAŞLAMASININ ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı.

Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu.

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.