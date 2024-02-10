Aziz Yeniay'a silahlı saldırı sonrası Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Perinçek mesajında, "Aziz Yeniay’a yönelik saldırı, Devletimizi, Milletimizi ve hepimizi hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in mesajı şu şekilde:



Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı

AK Parti Genel Başkanı

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Küçükçekmece’de AK Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’a yönelik saldırı, Devletimi, Milletimizi ve hepimizi hedef almaktadır.

Adliyede, camide, takside, kilisede, parti toplantısında can güvenliği olmadığı algısını yaratmayı amaçlayan bu küresel merkezli tertiple mücadelede devletçe ve milletçe birleşmek, günün sorumluluğu ve görevidir.

Geçmiş olsun dileklerimizi ve dayanışma duygularımızı iletiyor, saygılar sunuyoruz.

Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı