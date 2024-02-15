Gazze'de can kaybı 28 bin 663'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 132 gün geride kalırken bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan son açıklamada can kaybının 28 bin 663'e, yaralı sayısının ise 68 bin 395'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 28 bin 663'e yükseldi
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İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılarını 132 gündür sürdürüyor. Bölgedeki koşullar her geçen gün kötüleşirken, can kaybı ve yaralı sayısı da günden güne artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bölgedeki son durum ve İsrail'in sürdürdürüğü saldırılara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'de 87 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtirken bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 663'e yükseldiğini duyurdu. Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 104 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 395'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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