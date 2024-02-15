AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı!

İstanbul'da geçtiğimiz hafta artan hava sıcaklıkları yeniden düşmeye başladı. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakentte hava sıcaklıkları 7 derece civarında seyrediyor.

Kent genelinde soğuk havanın hakim olmasıyla birlikte şiddetli rüzgar ile kuvvetli yağışların da etkili olacağı duyuruldu. Yaşanacak hava durumu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) açıklama yapıldı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi. Rüzgarların saatte 20 ila 50 kilometre arasında estiği belirtilen açıklamada, özellikle kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgarların etkili olacağı aktarıldı. Rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü bildirildi. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi.