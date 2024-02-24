Gazze'de can kaybı 29 bin 606 oldu

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. 141 gündür devam eden saldırılardaki son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 92 Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi. Bölgede toplam can kaybı böylece 29 bin 606'ya yükseldi.

Son saldırılarda 123 Filistinlinin de yaralandığının belirtildiği açıklamada, toplam yaralı sayısının da 69 bin 737 olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.