Seçim takvimi işliyor! Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği seçim takvimi işliyor. Partilerin teslim ettiği aday listelerine itirazlar için 24 Ocak son gündü.

Ancak sistem partilerinde listelerin hazırlanması da teslimi de tartışmalı geçti. CHP ve DEM Parti'nin ittifakı listelerde değişikliğe neden oldu. Bazı il ve ilçelerde adaylar çekildi, bazı yerler boş bırakıldı.

Artık gözler kesin listelere çevrildi. Listeler, adaylıktan istifa ya da vefat gibi oluşabilecek durumlara karşı yeniden değerlendirilecek. Değerlendirmenin ardından eksiklikler 2 Mart'a kadar tamamlanabilecek. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta YSK tarafından ilan edilecek.

3 Mart'ta aynı zamanda birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da başlanacak. Seçmen bilgi kağıtları ise 29 Şubat'ta dağıtıma çıkacak.

Yerel seçimler için propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi saat 18'de sona erecek.