ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi! İçerisinde Türk şirketleri de var

ABD, Rusya'nın NATO'ya karşı Ukrayna'ya başlattığı operasyonlara yanıt olarak mali ve askeri kurumları kapsayan yeni yaptırımlar getirdi.

Paket kapsamında 100'e yakın firma veya kişiye ihracat kısıtlaması uygulandı. Ayrıca Avrupa Birliği de 200 şirket ve kişiye yönelik yaptırım kararı aldı. Yaptırımların operasyonların başlangıcından beri tek seferde en fazla yaptırım öngören paket olduğu söyleniyor.

Açıklamada yaptırım uygulanan şirketlerin "ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarına aykırı hareket ettiği" belirtildi. Şirketlerin 63'ü Rusya'da, 16'sı Türkiye'de, sekizi Çin'de, dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, ikisi Kırgızistan'da bulunuyor.

ABD'nin yaptırım uyguladığı Türk şirketleri:

• Karasani Dış Ticaret Limited Şirketi,

• Orel Dış Ticaret Limited Şirketi,

• Bion Group İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

• Alesta World Dış Ticaret Limited Şirketi,

• Azu Uluslararası Bilgi Teknolojileri Ve Dış Ticaret Limited Şirketi,

• Çözüm Yazılım Donanım Elektronik İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirket,

• CTL Dış Ticaret Limited Şirketi,

• CTM Dış Ticaret Limited Şirketi,

• Ervacan Makina Ekipmanları ve Sanayi Tedarik Limited Şirketi,

• Kayı Bilişim Elektronik Enerji Madencilik Ve Danışmanlık Limited Şirketi,

• Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi,

• Smart Trading Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

• Transeurope Bilişim Dış Ticaret Limited Şirketi

Yaptırım uygulanan şirketlere ilişkin Türkiye'den bir açıklama gelmedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlara yanıt olarak Rusya'ya girişi yasaklanan AB yetkilileri ve politikacıların listesini genişletti.

Açıklamada, "Avrupa Birliği, tek taraflı aldığı kısıtlayıcı tedbirlerle, Rusya üzerinde baskı kurmaya yönelik sonuçsuz kalan girişimlerini sürdürüyor." denildi.