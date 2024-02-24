Çin gizlilik dereceli yeni uydusunu uzaya fırlattı

Çin, yeni uydusunu uzaya fırlattı. Gizlilik dereceli test uydusunun, yüksek hızlı iletişim teknolojisi deneylerinde kullanılacağı bildirildi.

Çin gizlilik dereceli yeni uydusunu uzaya fırlattı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Çin, askeri amaçlı olduğu iddia edilen gizlilik dereceli bir iletişim test uydusunu uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Şinhua’nın bildirdiğine göre, TJSW-11 uydusu, Haynan Adası’ndaki Vınçang Merkezi’nden uzaya fırlatıldı.

Yer Sabit Yörünge’deki planlanan konuma yerleştirilen uydunun işlevi resmi olarak gizli tutulmakla birlikte, “çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi deneylerinde kullanılacağı” açıklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çin # uydu
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