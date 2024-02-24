Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Hakan Fidan'ı kabul etti! İşte kritik görüşmenin detayları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Venezuela'ya gitti. Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Nikolas Maduro tarafından kabul edildi. Görüşmede Venezuela'ya uygulanan ABD merkezli yaptırımların Türkiye tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Hakan Fidan'ı kabul etti! İşte kritik görüşmenin detayları
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya gitti.

Hakan Fidan, Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nikolas Maduro tarafından kabul edildi, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Venezuela’ya yönelik Amerika merkezli tek taraflı yaptırımların Türkiye tarafından kabul görmediği de görüşmede bildirildi. Venezuela hükümetinin, uzlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözümleme yönünde attığı adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ekonomik, ticari ve turizm iş birliklerinin de ele alındığı görüşmede stratejik sektörlere yapılacak yatırımlar ve ikili ticaret hacmini yükseltme kararlılığı teyit edildi. Ayrıca, enerji alanındaki ilişkiler de görüşüldü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde Venezuela'ya yapacağı ziyaret de ele alındı.

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