Çocuk istismarcılarına operasyon! 14 şüpheli tutuklandı

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak Sibergöz-22 operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

ŞÜPHELİLERDEN 14'Ü TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en hassas oldukları konuların başında çocukları korumak geldiğini belirterek, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında️." ifadesini kullandı. Bakan Ali Yerlikaya, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği bilgisini verdi.

"Telegram" mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanallarıyla ödemelerin yapılıp, görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 15 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı sayısı daha sonra 18'e yükseldi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.