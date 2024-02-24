Yasa dışı geçişte 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi sınırda yakayı ele verdi. Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 5 kişiden 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirtildi.

Yasa dışı geçişte 5 kişi yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yasa dışı yollarla sınırdan geçişlerle ilgili güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi. 5 kişiden 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunun belirtildiği açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Milli Savunma Bakanlığı # yunanistan # operasyon
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