Yasa dışı geçişte 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırdan geçişlerle ilgili güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi. 5 kişiden 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğunun belirtildiği açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.