Gazze'de can kaybı 29 bin 782 oldu!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken, İsrail'in saldırılarında öldürülen ve yaralanan Filistinlilerin sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 143 gündür devam eden saldırılarındaki son duruma ilişkin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son 24 saatte, İsrail'in, Gazze'de 10 aileye karşı katliam gerçekleştirdiği ve katliam sonucu 90 kişinin öldürüldüğü, 164 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 782'ye, yaralı sayısının da 70 bin 43'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.