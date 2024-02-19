Gazze'de can kaybı 29 bin 92'ye yükseldi!

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılarını 136 gündür sürdürüyor. İsrail, sivil ayrımı gözetmeksizin Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılar gerçekleştirirken bölgede can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamayla saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatteki saldırılarında çok sayıda kişinin daha hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.