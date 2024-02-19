Tokat’ta faciadan dönüldü

Tokat’ın Niksar ilçesi Bağlar Mahallesi’nde dikkatsiz silah kullanımı sonucu bir kişi yaralandı.

Tokat’ta faciadan dönüldü
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Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.U. isimli bir kişi arkadaşıyla birlikte tarlada oturduğu sırada silahla oynamaya başladı. Tabancanın ateş alması sonucunda A.U. bacağından yaralandı. Olay sırasında kurşunun arkadaşına isabet etmemesi faciayı önledi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, silah da delil olarak polis merkezine götürüldü.

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