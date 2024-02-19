Emekliler dikkat! 1 Nisan'da emekliye çifte zam...

Enflasyonla baş etmeye çalışışan milyonlarca emekliyi ilgilendiren 1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından 3 bin TL olan emekli ikramiyeleri ve emekli maaşına ek zam geleceği konuşuldu.

2024 emekli maaşlarına yapılan zamlar seçim öncesi gündemdeki yerini koruyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkartıldığının açıklanmasının ardından maaşlara ve ikramiyelere zam konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi. Yapılan maaş zammının ve açıklanan bayram ikramiyesinin düşük olduğunu savunanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" açıklamasıyla beklentilerini artırdı.

Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayın ekranlarında yer alan programında emekliler için ek zammın masada olduğu iddia edildi. Canlı yayına bağlanan TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu söyledi.

ÇİFTE ZAM İÇİN TARİH BİLE VERDİ: 1 NİSAN!

Emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin kolları sıvadığını öyleyen Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek tarih de verdi.

Ramazan Bayaramı ile ilgili ikramiyelerin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını hatırlatan Yıldız, "Dolayısıyla bayram ikramiylerine de öncesinde bir miktar atış gelebilir. Beklentiler de o yönde." diye konuştu.