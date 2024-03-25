Gazze'de can kaybı 32 bin 333'e yükseldi

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 333'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 32 bin 333'e yükseldi
Editör: Yasin Kerim Aşan

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. 171 gündür devam eden saldırılara ilişkin son bilgileri, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 107 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı belirtildi. Gazze'deki saldırılarda son 10 günde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 843 oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 333'e, yaralı sayısının da 74 bin 694'e ulaştığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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