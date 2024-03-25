İyi Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki!

CHP ile İyi Parti arasındaki “operasyon” krizi yeniden alevlendi. Bu kez tepki İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural’dan geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu’nun Esenyurt mitingindeki, "Oylarınızı bölmeyin, bazıları pireye kızıp yorgan yakabilir." sözlerine Oktay Vural, "İyi Parti’ye operasyon yapılırken particilik yapan sensin" dedi.

Sosyal medya hesabından İmamoğlu’na adeta ateş püsküren Vural, CHP’nin Dem Parti’yle yaptığı iş birliğini de eleştirdi. Vural, “Kent uzlaşısı altında Dem’e makam dağıtıyorsun. Senin partin, gönül bağın Dem sana” dedi.