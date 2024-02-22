Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 139 gündür Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Bölgede sivil ayrımı gözetmeksizin büyük bir yıkım gerçekleştiren İsrail, on binlerce insanı hayattan kopardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durum ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

Böylece, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 410'a, yaralıların sayısının da 69 bin 465'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.