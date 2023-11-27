Güney Kore'de KDHC Şiirine Hapis Cezası
Güney Kore'de düzenlenen bir şiir yarışmasında, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Sosyalist sistem hakkında olumlu ifadeler kullanan 68 yaşındaki şahıs, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore'de, sosyalizm ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hakkında şiir yazan 68 yaşındaki Lee Yoon-seop, KDHC'nin kamu önünde övülmesini yasaklayan Güney Kore yasası uyarınca hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore'de Sosyalizm Övgüsüne Hapis Cezası
"Uriminzokkiri" isimli internet sitesinin düzenlediği şiir yarışmasına, Lee Yoon-seop, sosyalizmi öven bir şiirle katıldı. Siteye gönderdiği “birleşme araçları” şiirinde Kore'nin sosyalist sistemde birleşmesi halinde ücretsiz konut, tıbbi bakım ve eğitimin mümkün olduğunu belirten Lee, bu şiiri sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı. Lee, KDHC'nin kamu önünde övülmesini yasaklayan "Ulusal Güvenlik Yasası" uyarınca Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.
Daha Önce de Benzer Suçtan Ceza Almıştı
Mahkeme, kararın daha önce de benzer bir suçtan 10 ay hapis cezası alan Lee Yoon-seop’un “KDHC'yi öven propagandalar üretmeye ve bunları yaymaya devam etmesi” gerekçesiyle alındığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı