KDHC'den Atlantik kışkırtmasına füzeli yanıt! B1-B bombardıman uçağına karşı balistik füze

Güney Kore ve ABD'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) üzerine kışkırtmaları sürüyor. ABD ve Güney Kore, KDHC üzerine tatbikat adı aldında B1-B uzun menzilli bombardıman uçağı gönderdi. KDHC, Atlantik güçlerinin bu hamlesine balistik füze fırlatarak yanıt verdi.

KDHC'den Atlantik kışkırtmasına füzeli yanıt! B1-B bombardıman uçağına karşı balistik füze
Editör: Uğur Çam
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Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatına sert yanıt verdi.

ABD ve Güney Kore'nin her yıl gerçekleştirdiği tatbikatlar bu yıl da yapıldı. Tatbikatta ABD ve Güney Kore, uzun menzilli B1-B bombardıman uçaklarını Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gönderdi. KDHC bu duruma sessiz kalmadı. KDHC'nin yanıtı ise Güney Kore'nin doğu sularına balistik füze fırlatmak oldu.

GÜNEY KORE'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı KDHC'nin füze fırlattığını duyurdu. Güney Kore Fırlatmayı duyurduğu açıklamasında füzenin menziline ilişkin detaylara yer vermedi.

KDHC'den ABD 'ye kırmızı çizgi uyarısı: "Nükleer silah dahil topyekun savaş"KDHC'den ABD 'ye kırmızı çizgi uyarısı: "Nükleer silah dahil topyekun savaş"Dünya
# kore demokratik halk cumhuriyeti # Güney Kore # abd # Atlantik
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