Gürcistan'da etki ajanı yasasına onay! ABD ve AB'li temsilciler sokak eylemlerine katıldı

Gürcistan’da “yabancı ajan” yasası kabul edildi. Batı destekli eylemlerle sokağın tansiyon yükseldi.

“Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına ilişkin üçüncü ve nihai oylama yapıldı. Genel Kurulda yapılan oylamada, tasarıya 30 "hayır" oyuna karşılık 83 "evet" oyu verildi.

“Yabancı etkinin şeffaflığı” yasasına karşı eylemlere Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth önderlik etti. ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien da Tiflis'e gitti. Yasayı “Kremlin tarzı yasa” olarak tanımlayan O’Brien, ABD’nin “yabancı ajan” yasasının geri çekilmesinden yana olduğunu Gürcü yönetimine iletti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise ülkesinin egemenliğinin güçlendirilmesi için tarihi bir adım atıldığını kaydetti. İç işlerine dışarıdan karışıldığını vurgulayan Kobakhidze, “Gürcistan'ın ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacağız." dedi.

Gürcü yönetiminin açıklamaları üzerine Avrupa Birliği Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya Dışişleri Bakanlarını Gürcistan’a gönderdi. Bakanlar yasayı veto etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü. Görüşmeden sonra ortak açıklama yapan bakanlar, “Gürcistan, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilir" diyerek ülke yönetimini açık açık tahdit etti.