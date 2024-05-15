Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Slovakya İçişleri Bakanı, Fico'ya saldırının suikast girişimi olduğunun doğruladığını açıkladı. 

4 el ateş açılan Fico'nun mide ve göğsü dahil üç ayrı yerinden yaralandığı belirtildi. Slovakya basınına göre, helikopterle hastaneye götürülen Fico'nun  durumu ciddi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI  


Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Başbakan Fico’ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili “Bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan ve mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığım acımasız ve pervasız saldırı beni tamamen şok etti. Bu kritik anda kendisine güç ve hızlı iyileşme diliyorum. Düşüncelerim onun ailesi ve yakınlarıyla birlikte” açıklamasını yaptı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme!Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# slovakya # saldırı # suikast
Çok Okunanlar
Asgari ücrete ek zam olacak mı? Bakan Işıkhan kesin konuştu
Asgari ücrete ek zam olacak mı? Bakan Işıkhan kesin konuştu
İşte en ucuz sıfır otomobiller
İşte en ucuz sıfır otomobiller
İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşla kabin memuru alacak
İş arayanlar dikkat! THY yüksek maaşla kabin memuru alacak
Emekliye müjde! Bir kerelik 5 bin TL verecekler!
Emekliye müjde! Bir kerelik 5 bin TL verecekler!
Doları olanlar dikkat! Dolarda sert düşüş mü olacak?
Doları olanlar dikkat! Dolarda sert düşüş mü olacak?
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek'in Silivri'de yaptığı tarihi Ergenekon savunması yeniden gündem oldu! Doğu Perinçek'in Silivri'de yaptığı tarihi Ergenekon savunması yeniden gündem oldu! Bakan Yumaklı yaş çay alım fiyatı için: "makul bir alım fiyatı var" Bakan Yumaklı yaş çay alım fiyatı için: "makul bir alım fiyatı var"