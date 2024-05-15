Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Slovakya İçişleri Bakanı, Fico'ya saldırının suikast girişimi olduğunun doğruladığını açıkladı.

4 el ateş açılan Fico'nun mide ve göğsü dahil üç ayrı yerinden yaralandığı belirtildi. Slovakya basınına göre, helikopterle hastaneye götürülen Fico'nun durumu ciddi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI



Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Başbakan Fico’ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili “Bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan ve mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığım acımasız ve pervasız saldırı beni tamamen şok etti. Bu kritik anda kendisine güç ve hızlı iyileşme diliyorum. Düşüncelerim onun ailesi ve yakınlarıyla birlikte” açıklamasını yaptı.