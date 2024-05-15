Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme!

Ayhan Bora Kaplan Soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme!
Editör: Yağmur Biçen
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi. 

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