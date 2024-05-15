Gazze'de can kaybı 35 bin 223'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 223'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 35 bin 223'e yükseldi
Editör: Yağmur Biçen
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İsrail, 222 gündür Gazze Şeridi’ne saldırmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 5 saldırı gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 35 bin 233’e, yaralananların sayısının ise 79 bin 141’e yükseldiği aktarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# gazze # israil # filistin
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