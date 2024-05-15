Gazze'de can kaybı 35 bin 223'e yükseldi

İsrail, 222 gündür Gazze Şeridi’ne saldırmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 5 saldırı gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 35 bin 233’e, yaralananların sayısının ise 79 bin 141’e yükseldiği aktarıldı.