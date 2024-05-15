İBB, ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da HPV aşısının ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB, ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlatıyor
Editör: Yağmur Biçen

HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi gösteriyor. Uzmanlar, virüse karşı en etkili silahlın aşı olduğunu vurgulamaya devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aşının belediye tarafından ücretsiz uygulanacağını duyurdu. 

İLK AŞILAMA YARIN BAŞLIYOR

Ücretsiz HPV aşı uygulaması 16 Mayıs (yarın) tarihinden itibaren başlıyor. Aşı ilk etapta İstanbul’da ikamet eden 9-26 yaş aralığındaki sosyoekonomik yoksunluk çeken bireylere uygulanacak. 

İŞTE DETAYLAR

Aşı için belirlenen kriterleri taşıyan ve başvuruları onaylanan İstanbullular, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezlerine gelerek ücretsiz aşılarını yaptırabilecek. 

Etkili koruyuculuğun sağlanabilmesi için aşılama 9-15 yaş aralığındaki bireyler için iki doz, 15 yaş üzeri bireyler için üç doz uygulanacak. Aşılama yapıldığında yaş durumuna göre belli bir periyotta diğer dozların yapılması zorunlu kılınacak.

16 Mayıs tarihinde başlayacak olan aşı uygulamasından faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ web adresi üzerinden ücretsiz HPV aşısı için başvuru yapabilecek.

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