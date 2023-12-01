Hamas Açıklama Yaptı! İnsani Aranın Uzatılması İçin Tüm Teklifleri İsrail Reddetti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani ara"nın uzatılması ve diğer esirlerin de serbest bırakılması için gece boyu müzakerelerin sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, yaşlıların yanı sıra İsrail'in Gazze saldırılarında ölen İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin de teklif edildiği belirtildi.

İsrail'in, "saldırıları yeniden başlatma konusunda önceden aldığı bir karar olduğu için bu teklifleri kabul etmediğine" işaret edilen açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlamasından İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi.

"Gazze'deki Savaş Suçlarından ABD Sorumludur"

Açıklamada ayrıca, "Gazze'de siyonist savaş suçlarından İsrail'e tam destek veren ABD yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden'in sorumlu olduğu" ifade edildi. Hamas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dünkü ziyaretinin ardından İsrail'e yeniden yeşil ışık yakıldığı ve yeni planların ABD tarafından onaylanmasıyla saldırıların tekrar başlayacağının ilan edildiği değerlendirmesinde bulundu.