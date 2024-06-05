HAMAS'tan ateşkes açıklaması: Bu şartlar olmazsa anlaşmayacağız

HAMAS yetkilisi el-Hamdan yaptığı açıklama ile İsrail Gazze'de çekilmediği müddetçe herhangi bir anlaşmaya varmayacaklarını belirtti.

HAMAS'tan ateşkes açıklaması: Bu şartlar olmazsa anlaşmayacağız

HAMAS Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrailGazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'HERHANGİ BİR ANLAŞMA YAPILMAYACAKTIR'

HAMAS'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktaran Hamdan, şu ifadeleri kullandı:

Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır.

Uluslararası topluma, İsrail'e, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı ve alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulunan Hamdan, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti.

Hamdan, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki şartlarının ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.

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