Emeklilere bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini duyurdu.

Emeklilere bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Editör: Mert Sagit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağımı açıkladı. 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin yatırılacağı tarihlerin detaylarını paylaştı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

- Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.
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# bayram ikramiyesi
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