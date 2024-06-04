Uygur ayrılıkçıları bildiri yayınladı

Çin'de ABD desteğiyle faaliyet yürüten Uygur ayrılıkçıları, AK Parti hükümetini ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı "hainlik" ve "ihanetle" suçladı.



Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da (VAŞİNGTIN) bulunan sözde Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, Türkiye’yi kınayan bir bildiri yayımladı.



Bildiride “Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin ve Doğu Türkistan’a yapacağı ziyaret, bu ihanete yeni bir boyut eklemektedir” denildi. “Bu hain tutum, tarihimiz ve kültürel mirasımıza saygısızlık olup, ecdadımızın emanetine ihanet etmektedir” ifadeleri kullanıldı.



Sözde Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti sadece Hakan Fidanı değil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da hedef aldı.

Bildiride Bahçeli ve Erdoğan’ın Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’ne 2001 ve 2012’de yaptıkları ziyaretlerin sözde Uygur soykırımına katkıda bulunduğu yazıldı.



Uygur Ayrılıkçıları Türk Milleti’nin onurunun lekelendiğini de iddia etti.