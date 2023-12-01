İklim Zirvesi'nde İsrail Gerilimi! İran Heyeti Tepki Olarak Zirveyi Terk Etti

Dünya İklim Eylemi Zirvesi, bu yıl ilk kez büyük bir petrol ve gaz ihracatçısı ülkede, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılıyor.

Dubai’deki zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları katılıyor.

İsrail-Filistin çatışmasının gölgesinde yapılan zirve, İsrail’in de davet edilmesi nedeniyle gergin başladı. İran Heyeti, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un katılımını protesto ederek, zirveyi terk etti.

İran heyetine başkanlık eden Enerji Bakanı Ali Ekber Mahrabiyan, “Siyonist İsrail rejiminin zirvede bulunmasının toplantının hedefleri ile çeliştiğine inanıyoruz. Buna tepki olarak zirveyi terk etme kararı aldık” dedi.

Filistin Direniş Hareketi Hamas da zirveye İsrail’in davet edilmesini kınadı. HAMAS’tan yapılan açıklamada, zirveyle eş zamanlı olarak İsrail'in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarına yeniden başladığı belirtildi. Saldırılarda, zirvenin düzenleyicisi olan Birleşmiş Milletlere ait tesislerin de vurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Siyonist İsrail’in Cumhurbaşkanına konferansa davet edilmesini kınıyoruz. Dost ülke Birleşik Arap Emirlikleri’ne, ev sahibi ülke olarak konferansın niteliği ne olursa olsun, bu daveti reddetme çağrısında bulunuyoruz." denildi.

HAMAS ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un "Gazze'deki sivil katliamının sorumlusu ve meşrulaştırıcısı" olduğunu belirtti. "Bu suçluya , böyle bir şansı sunmanın hesabını verme sorumluluğu uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e aittir" açıklaması yaptı.