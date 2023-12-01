İstanbul'un Enflasyonu Yine Yükseldi! İşte İstanbul Ticaret Odası'nın Kasım Ayı Verileri

İstanbul'da enflasyon Kasım ayında yüzde 3,79 artış gösterdi. En yüksek fiyat artışı kültür eğitim ve eğlencede görüldü.

İstanbul'un Enflasyonu Yine Yükseldi! İşte İstanbul Ticaret Odası'nın Kasım Ayı Verileri
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İstanbul'un enflasyonu kasım ayında da yükseldi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,79 artış gösterdi.

Kasım ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,53'le kültür eğitim ve eğlence harcamalarında görüldü.

Konut harcamalarında yüzde 4,95, gıda harcamalarında yüzde 4,84, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32 artış meydana geldi. Ulaştırma ve haberleşme yüzde 0,52 ile fiyatların tek düşüş gösterdiği grup oldu.

Toptan fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,94 artış kaydetti. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 73,89, toptan fiyatlar yüzde 65,01 artış gösterdi.

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