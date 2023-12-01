Tunç Soyer Emekçiye Ödeme Yapmıyor! Tarkan'a Para Var Emekçiye Yok

Toplu iş sözleşmesi imza törenlerinde “Çav Bella” ile dans eden, “emekçinin başkanı” olduğunu öne süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iş ödemeye geldiğinde patron kesiliyor.

4 buçuk yıllık görevi boyunca İzmir’i yönetemeyen Tunç Soyer, günlük yarım milyon yolcu taşıyan Metro işçilerine geriye dönük alacaklarını ödemedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım şirketi METRO A.Ş. ile Demiryol-İş Sendikası arasında 1 Ağustos’ta 10’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede 620 emekçinin geriye dönük 6 aylık gıda yardımı ve yemek yardım farkları iki taksit olarak 1 Ekim ve 30 Kasım’da ödeneceği belirtildi.

CHP’li belediye iki kez sözleşmeye uymadı. Belediye kasasından konserlere milyonlarca para aktarılırken, emekçilerin kişi başı alacağı olan 12 bin lira ödenmedi.

Geriye dönük alacakların yanı sıra belediye şirketi 4 aydır da kişi başı bin 200 TL olan gıda yardımlarını da hiç ödemedi. İzmir Metro A.Ş.’nin emekçilere olan toplam borcu 7 milyon liranın üstünde.

Ulusal Kanal’a ulaşan emekçiler hakları olan paranın enflasyon karşısında 6 aydır eridiğini dile getirdi. Tunç Soyer yönetimine seslenen işçiler biran evvel geriye dönük ücretlerinin yatırılmasını talep etti.

Öte yandan Metro A.Ş.'de sorunlar bitmek bilmiyor. Yemeklerden sinek, solucan, taş ve demir çıkıyor. Bu durum yönetime defalarca iletilmesine rağmen sorun çözülmüyor.