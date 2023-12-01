Asgari ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci, milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren bir konudur. Bu çalışmaların başlangıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantı ile gerçekleşecek. 2024 yılında yürürlüğe girecek olan asgari ücretin belirlenmesi için 4. toplantının ardından sonuçlanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihini açıkladı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 11 Aralık'ta yapacak

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Güncel Asgari Ücret Tutarı

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.