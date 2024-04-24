İlham Aliyev'den kritik açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan’ın Ermenistan'ı Azerbaycan’a karşı silahlandırdığını söyledi. Aliyev “Biz de oturup bekleyemeyiz, ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız." dedi.

İlham Aliyev'den kritik açıklama

Fransa, Hindistan ve Yunanistan, Ermenistan'ı Azerbaycan’a karşı silahlandırıyor. Bu önemli açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı.

Aliyev, konuyla ilgili “Ermenistan'ı bize karşı silahlandırıyor. Bunu açıkça yapıyorlar ve hatta bize bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorlar. Biz de oturup bekleyemeyiz. Bu tavrımızı Ermeni hükümetine ve bugün Ermenistan'a sahip çıkmaya çalışan taraflara açıkça ilettik. Kendimize yönelik ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru için Ermenistan’ın yol bağlantısı kurulmasını engellediğini söyledi.

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# Azerbaycan # İlham Aliyev
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