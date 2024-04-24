TCG Kınalıada, Somali'ye demirledi

TCG Kınalıada Korveti, Türkiye'nin Afrika'daki üssü olan Somali'deki TURKSOM Askerî Eğitim Üssü'ne ulaştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözlerinin asıldığı TCG Kınalıada, törenle karşılandı. Törene Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somalili bakanlar ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye’ye teşekkür etti. Hasan Şeyh Mahmud, "Ülkemiz ve toprak birliğimizin korunması açısından bu önemli anlaşma ve işbirliğine güvenebileceğimiz dost ve kardeş bir ülkedir" dedi.

Türkiye Somali Büyükelçi Alper Aktaş ise, Somali'nin güvenliğinin Türkiye'nin de güvenliği olduğunu vurguladı. Alper Aktaş, “Somali'nin güvenliği, Türkiye'nin de güvenliğidir. Somali'nin istikrarını kendi ülkemizin istikrarından ayrı düşünmedik hiçbir zaman” dedi.

Türk donanması Somali devletinin talebiyle 10 yıl süreyle Somali sularını koruyacak. Aynı zamanda Somali donanmasına eğitim verecek.

Somali’nin deniz enerji yataklarından enerji çıkarmasına da yardım edilecek. Türkiye Somali'nin kendi kendine yetebilen bir ülke olmasına destek verecek.

Fransa ve ABD kuvvetlerini topraklarından çıkaran Afrika yüzünü Avrasya’ya çevirdi. Kıtada Türkiye, Rusya ve Çin'in varlığı artıyor.