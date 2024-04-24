Steinmeier, Türkiye'nin iç meselelerine karıştı! Demokrasi, hukuk ve basın özgürlüğü çağrısı yaptı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretinin 3. gününde durağı Ankara oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Alman mevkidaşını Külliye'de kabul etti. Türkiye’de sivil toplum yapılarıyla görüştüğünü söyleyen Steinmeier, Türkiye'nin içişlerine karıştı.

- Türkiye’deki finans reformları Avrupa’da da takdirle karşılanıyor. Bunu, bana eşlik eden Maliye Bakanım söyledi. Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek zorundayız. Hukuk devleti çok önemli. Bu konuyu İstanbul’da Alman iş insanları ile de konuştuk. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında da basın özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri son derece önemli… Türkiye’ye dinamik, demokratik ve Avrupa’ya yönelen gelişmeler diliyorum.

Almanya Cumhurbaşkanı, mevkidaşı Erdoğan Irak'tayken Türkiye'ye geldi. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Batıcı kimliğiyle tanınan Yazar Orhan Pamuk ile Masumiyet Müzesi’nde görüştü.

Alman devletinin sesi olarak bilinen Der Spiegel Dergisi ziyareti "2028 yılı sonrasında Erdoğan’sız bir Türkiye’ye hazırlık" olarak niteledi.

Erdoğan ile Steinmeier ortak basın toplantısında önemli başlıklardan biri de İsrail - Filistin savaşı oldu. Steinmeier, Hamas'ı hedef aldı, İsrail’i savundu. Bunun üzerine Erdoğan ise İsrail’in Gazze’deki katliamlarına dikkat çekti.